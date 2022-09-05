السفير الهولندي: زيارتي لمصراتة رائعة.. مدينة عظيمة مليئة بالطاقة

قال سفير هولندا لدى ليبيا ” دولف هوكونينغ “، إنه قام بزيارة رائعة إلى مدينة مصراتة أمس الأحد، موضحًا أن الزيارة شملت غرفة التجارة والمنطقة الحرة.

جاء ذلك في تغريدة له اليوم الإثنين ، على الصفحة الرسمية للسفارة الهولندية على منصة “تويتر” قال فيها: كانت زيارة رائعة لمصراتة أمس ، مدينة عظيمة مليئة بالطاقة.

وأضاف في تغريدته، قمنا بزيارة البلدية و غرفة التجارة، والمنطقة الحرة ومصنع الحديد والصلب ومصنع الألبان .

مؤكدا أن هذه الزيارات تأتي كجزء من المهمة الاقتصادية للبحث عن فرص لأعمال التعاون المشترك بين البلدين.