متطلعا للتعاون معها.. الدبيبة يهنئ “ليز تراس”  بفوزها برئاسة الحكومة البريطانية

العنوان-طرابلس

هنأ رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بعد فوزها بالمنصب وزعامة حزب المحافظين، معربًا عن تطلعه إلى التعاون معها في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وقال الدبيبة في بيان له: “أهنئ السيدة ليز تراس على فوزها برئاسة الحكومة البريطانية، وزعامة حزب المحافظين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، ونتطلع للتعاون في مجالي الطاقة والتنمية ودعم المسار الديمقراطي والانتخابات في ليبيا”.

وكان قد انتخب حزب المحافظين في وقت سابق اليوم وزيرة الخارجية ليز تراس “47 عامًا”، رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ونالت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة 57% من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43%، وفق النتائج التي أعلنها المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي، غراهام برادي، إثر استقالة جونسون بداية يوليو الماضي.