وهي مبتسمة.. وزير خارجية الكويت لـ«نجلاء»: أنتِ أول امرأة ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري وأنا أدعمك

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية دولة الكويت، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنعقد غداً في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة ليبيا.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوحيد المواقف إزاء التحديات التى تواجهها الدول العربية بما يعزز المصالح المشتركة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وفى الختام، عبر وزير الخارجية الكويت عن تهانيه لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لكونها أول وزيرة خارجية عربية “امرأة” ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري.

وأكد دعمه الكامل لرئاسة دولة ليبيا لمجلس الجامعة الدول العربية لأعمال الدورة العادية(158) متمنياً لمعاليها كل التوفيق والنجاح .