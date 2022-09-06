المشري يطلع أعضاء مجلس الدولة على نتائج زيارته لتركيا

أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أعضاء المجلس على خلاصة زيارته إلى تركيا، حيث التقى عددًا من المسؤولين الأتراك، منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات.

ونقل بيان للمجلس الأعلى للدولة، على على «فيسبوك»، بأن المسؤولين الأتراك أعربوا للمشري عن رؤيتهم للحل في ليبيا، بأنه «لا يمكن أن يكون إلا بالحوار؛ بعيدًا عن استخدام لغة العنف والسّلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة».

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التاسعة والسبعين، برئاسة المشري ونائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

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مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية

وناقش المجلس في جلسته مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، أبرزها الاشتباكات التي حصلت في العاصمة طرابلس قبل أيام، حيث طالب المشري بالتحقيق في هذه الاشتباكات.

وأشار البيان إلى اعتراض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، إذ جرى تكليف اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بإعداد رد قانوني بالخصوص يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيين أمام القضاء العسكري أو النيابة العسكرية.

ونهاية الأسبوع الماضي، زار كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري تركيا، وجرى الحديث عن وساطة تركية تخترق تأزم الموقف السياسي في ليبيا.

وجاءت تلك الزيارات عقب مواجهات عسكرية في العاصمة طرابلس، خلفت عددًا من القتلي والجرحى، وأثارت مخاوف من عودة الحرب مرة أخرى، لذلك وجدت استنكاراً وإدانات إقليمية ودولية، ودعوة لتغليب لغة الحوار على العنف.

جانب من الجلسة التاسعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 5 سبتمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من الجلسة التاسعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 5 سبتمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من الجلسة التاسعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 5 سبتمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من الجلسة التاسعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 5 سبتمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من الجلسة التاسعة والسبعين للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 5 سبتمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)