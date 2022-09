ليبيا – أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بيانًا بشأن حادثة منع أعضاء المجلس من ممارسة مهامهم، مستنكرًا حادثة منع النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي، حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية للبرلمان اليوم الإثنين.

صالح وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: “في الوقت الذي تمر بها البلاد بظروف حرجة، ويمثل هذا الفعل تعطيلًا لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وتوفير متطلبات المواطنين يعتبر هذا العمل سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة إستعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية”.

وأكد أن منع النواب من السفر دليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية المسحوب منها الثقة، ما يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف.

وطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.

صالح دعا أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن وسنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديرًا للمصلحة العامة وظروف النواب.

The post صالح عن حادثة منع النواب من السفر: سابقة خطيرة ودليل على أن طرابلس مختطفة من مجموعات مسلحة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية