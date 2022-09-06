محلل سياسي: مهمة باثيلي ليست “عسيرة” وسيحدث فرقاً في الملف الليبي

الوطن| رصد

توقع المحلل السياسي طاهر محمد، أن ينجح المبعوث الأممي الجديد “عبد الله باثيلي” في إحداث فرق في الأزمة الليبية.

وأوضح المحلل أن أحد الأسباب التي قد تجعل مهمة باثيلي ليست بالأمر العسير، هو حالة الإنهاك التي وصل إليها جميع أطراف الأزمة الليبية، والتي باتت مستعدة للامتثال للحل.

وبين المحلل السياسي طاهر محمد في تصريحات صحفية، أن جنسية “باثيلي” الأفريقية من أحد الأسباب التي ستجعله ينجح، مشيرًا إلى أنه سيعمل بشكل مستقل نسبياً ولن يتعرض للضغوط الدولية التي ساهمت في إفشال مهام سابقيه.

كما ولفت إلى أن مهمة باثيلي الآن أصبحت أكثر جدية بالتوازي مع إرادة المجتمع الدولي لتدارك تأخره في تعيين مبعوث لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا من المجتمع الدولي على تدارك فشل حلوله السابقة والتي ربما عقدت الأزمة بشكل أكبر.

وحول الأزمة الليبية، قال طاهر محمد، إن المشكلة ليست محلية كلياً، بل إن جزءًا منها ناتج عن صراع القوى الدولية العظمى.