بن شرادة: إجماع أعضاء المجلس على إجراء الانتخابات في أقرب وقت وأن تنفذها حكومة قوية

كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، عن جدول أعمال جلسة، اليوم الاثنين، لافتا إلى أنها ناقشت المسار الدستوري والمسار التنفيذي.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له أوضح فيها، أنه تمت مناقشة المسار الدستوري والعراقيل التي حالت دون استكمال هذا المسار،

مشيراً إلى أن هذا استئناف الحوارات السابقة ومخرجات اللجان وآخرها لجنة القاهرة ولقاء رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشار بن شرادة، إلى أنه لم يطرأ أي جديد بالمسار الدستوري، لأن المسار به النقاط الخلافية وهي تعتبر العائق الوحيد بالمسار الدستوري.

مؤكدا على إجماع أعضاء المجلس الأعلى للدولة على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن تنفذها حكومة قوية موحّدة قادرة على إجرائها في كامل التراب الليبي.

وأشار عضو مجلس الدولة للدولة إلى أنه تم تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمناقشة المسار التنفيذي.