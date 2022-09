الشويهدي: كل ميليشيا ومجموعة مسلحة تتمترس في مربع أمني بطرابلس تعتبره منطقة نفوذ لها

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إمكانية تطبيق قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بشأن إخراج المعسكرات التابعة للميليشيات المسلحة من وسط مدينة طرابلس، في الوقت الراهن.

الشويهدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى أن كل ميليشيا ومجموعة مسلحة تتمترس في مربع أمني داخل العاصمة وتعتبره منطقة نفوذها، بعدما أسست فيه مقرات ومعسكرات، وبالتالي ليس من السهل التنازل عنه.

وأضاف الشويهدي:” أن هذه المجموعات المسلحة لا تريد أن تفقد تواصلها مع ما يقع في محيطها من وزارات وهيئات وشركات وبنوك”.

