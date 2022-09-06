قويرب: مواصلات الدبيبة “المسؤولة” عن منع النواب من مغادرة مطار معيتيقة

الوطن|رصد

صرح عضو مجلس النواب، عزالدين قويرب، أنّ المسؤول الأول عن حادثة منع النواب من مغادرة مطار معيتيقة هو وزارة المواصلات التابعة للحكومة منتهية الولاية في طرابلس.

وأكد قويرب أنّ الطائرة لم تحصل على إذن بالمغادرة، مشيرًا إلى أنّ عرقلة هذا الاجتماع لن يعمل إلا على تأجيله لأسبوع آخر حتى وإن اضطر النواب للقدوم بطرق أخرى غير الطيران، وفق تعبيره.

وأضاف قويرب أنّ السبب وراء هذا المنع هو التمرد من قبل أفراد أو حتى من قبل الجهاز القضائي؛ لأنّ الجلسة كانت مخصصة للنظر في مسألة المحكمة العليا، مؤكّدًا أنّ المنع يعتبر نوعًا من التحالف بين الجانب القضائي ورئيس الحكومة منتهية الولاية.