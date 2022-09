بوراس: على البرلمان أن يعي خطورة تطور المشهد بعد منع النواب من السفر

ليبيا – رأت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس أن ما حدث اليوم في مطار معيتيقة ومنع أعضاء من السفر يعتبر مؤشرًا واضحًا على تعثر العلاقات بين السلطة التشريعية وباقي المؤسسات والفئات الرسمية وغير الرسمية.

أبوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، قالت : “لذا على البرلمان أن يعي خطورة تطور المشهد بعد هذا الموقف الذي تعرض له الأعضاء وأن يعمل بحق على خلق توازن تجاه الحفاظ على استقرار العلاقات بين المؤسسات والمجلس التشريعي لحين عقد الانتخابات والانتقال إلى مرحلة جديدة”.

