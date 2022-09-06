أبوراص: نستنكر بشدة ما تعرض له أعضاء النواب بمطار معيتيقة.. ونرفض تسويف المجلس للموقف

علقت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراص، على ما تعرض له أعضاء المجلس بمدينة طرابلس من سوء معاملة تلاها منع لرحلة النواب المغادرة إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها اليوم الاثنين.

وقالت أبوراص في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك: “ما حدث اليوم في مطار معيتيقة يعتبر مؤشرا واضحا على تعثر العلاقات بين السلطة التشريعية وباقي المؤسسات والفئات الرسمية وغير الرسمية”.

وأضافت عضو مجلس النواب: “على البرلمان أن يعي خطورة تطور المشهد بعد هذا الموقف الذي تعرض له أعضاء مجلس النواب أثناء تواجدهم داخل صالة الانتظار في مطار معيتيقة وأن يراجع حساباته”.

واستطردت أبوراص قائلة: “يجب أن يبتعد البرلمان في خطاباته وبياناته عن لغة التصعيد وتصنيف طرابلس والمنطقة الغربية بأنها مناطق غير أمانة”، لافتة إلى أن “مدينة بنغازي غيبت فيها عضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، لكن النواب من الغرب الليبي لم يعلنوا بنغازي غير آمنة ولم يرفضوا انعقاد مجلس النواب فيها لذلك كيل الاتهامات لن يغير من الواقع شيئًا”.

كما استنكرت ربيعة أبوراص، ما تعرض له أعضاء المجلس بمطار معيتيقة بشدة، معلنة رفضها تسويف مجلس النواب للموقف وتحميل طرابلس وزر الأخطاء والتصرفات الناتجة عن الممارسات الخاطئة للمجلس وباقي المؤسسات التنفيذية.

واختتم ربيعة أبوراص بيانها قائلة: “على البرلمان أن يعمل على خلق توازن اتجاه الحفاظ على استقرار العلاقات بين المؤسسات والمجلس التشريعي والمدن والمناطق والأقاليم والمواطنين إلى حين العبور لعقد الانتخابات والانتقال إلى مرحلة جديدة بدون تعريض سلامة النواب والمدن والمؤسسات للعنف والشقاق”.