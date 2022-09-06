رقية المسماري: جنسية باثيلي ستجعله “كرة”يتقاذفها اللاعبون الدوليون

الوطن| رصد

قالت المحللة السياسية “رقية المسماري” إن جنسية المبعوث الجديد الأفريقية، تجعله كرة سهلة يتقاذفها اللاعبون الدوليون الكبار، خاصة أمريكا وروسيا.

المسماري وفي تصريحات صحفية، أشارت إلى أن المبعوث الأممي الجديد استلم مهمته في أعقاب فشل ذريع لسلفه “المؤقتة” ستيفاني وليامز التي انتهت مهمتها، فيما الوضع السياسي يعاني من أزمة كبيرة، مما يجعل من محاولات الدبلوماسي الأفريقي لطرح حلول، أمرًا صعبًا.

وأضافت المسماري، أن العادة جرت أن تستخدم الدول العظمى “دولة المبعوث” للضغط عليه للسير في الاتجاه الذي تريده، مشيرًا إلى أن دولة أفريقية كالسنغال لن تستطيع الوقوف في وجه الضغوط الدولية الأخرى، مما سيؤدي إلى إخضاع باثيلي لطموحات تلك الدول.

وحول ستيفاني وليامز، قالت إن انسحابها جاء عقب تيقنها بأنها لن تتمكن من الحل وتركت ملفات ساخنة ثقيلة سيحملها السينغالي باثيلي، سواء في الملف السياسي الذي زاد تعقيدا أو الأمني الذي تطورت الأمور فيه إلى أن وصلت للحرب.