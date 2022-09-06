الكهرباء: نخلي مسؤوليتنا عن فقدان 480 ميجاوات من 3 محطات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تخلي مسؤوليتها عن فقدان نحو 480 ميجاوات من ثلاث محطات كهرباء مختلفة.

جاء ذلك في منشور للشركة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ، نوهت فيه ، أنها فقدت 200 ميجاوات في محطة الزويتية و 80 ميجاوات في محطة شمال بنغازي و 200 ميجاوات في محطة السرير الغربي، مرجعة هذا الفقدان إلى استمرار النقص الحاد في كمية الغاز المغذي لمحطتي السرير الغربي والزويتينة.

وأكدت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها لعدم حصولها على كميات الغاز الكافية لتشغيل جميع الوحدات لأقصى حمولة لها نتيجة توقف المرحلة الثانية من حقل الفارغ التابع لشركة الواحة