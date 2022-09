الدبيبة لـ السفير الإيطالي: يجب إصدار قاعدة دستورية وإيجاد شرعية شعبية لإجراء العملية الانتخابية

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة الإثنين في مكتبه بطرابلس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية بطرابلس.

الدبيبة بحسب المكتب الإعلامي أكد أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم.

وتطرق اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث شدد الدبيبة على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية.

