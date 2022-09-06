قشوط: التمرين التعبوي للقوات المسلحة يحمل رسالة أمل لليبيّين

الوطن|رصد

اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد قشوط، أن التمرين التعبوي للقوات المسلحة الذي جرى اليوم الإثنين، يحمل رسالة طمأنة وأمل لكل الليبيين.

ورأى قشوط في تصريحات، أن التمرين يعد تأكيداً على الكلمة الأخيرة للمشير خليفة حفتر في مدينة الكفرة، حيث أكد فيها بأن الجيش لم يُعَد بناؤه ليقف متفرجاً على العبث الحاصل في البلاد.

وقال قشوط: “تمرين تعبوي جرى اليوم لألوية القوات المسلحة على رأسها اللواء 106 مجحفل بحضور المشير حفتر، وبمشاركة كافة صنوف الوحدات المقاتلة برا وجوا وبحرا، أقل مايمكن القول عنه بأنه تأكيد لعموم الشعب الليبي على كلمة المشير الأخيرة في الكفرة بأن الجيش لم يعاد بنائه لكي يقف متفرجاً على العبث الحاصل في البلاد من عصابة تريد أن تحتكر مصير الشعب الليبي وترتهنه لصالح طموحاتها النفعية”