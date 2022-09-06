«الجرندي» لـ«المنقوش»: أتمنى لك كل النجاح كـ«أول امرأة» ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنعقد غداً في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة دولة ليبيا.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع وتطورات قضايا المنطقة العربية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء، إلى سبل دعم وتوحيد المواقف إزاء مختلف التحديات الراهنة التى تواجهها الدول العربية بما يعزز المصالح المشتركة، ويخدم تعزيز التعاون العربي المشترك.

وفى الختام، عبر وزير خارجية تونس، عن تهانيه لنجلاء المنقوش، لكونها أول وزيرة خارجية عربية “امرأة” ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، مؤكداً دعم بلاده الكامل لرئاسة دولة لـيبيا لمجلس جامعة الدول العربية، لأعمال الدورة العادية(158) متمنياً لها كل التوفيق والنجاح .