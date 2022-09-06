باحث: التعقيد الحالي قد ينسف جميع الجهود الأممية

الوطن|رصد

أكد الباحث السياسي السوداني المتخصص في الملف الليبي، عباس محمد صالح، أن “مهمة المبعوث الجديد لن تكون سهلة لأنه يتولى إدارة ملف شديد التعقيد ورجع إلى المربع الأول بعد سقوط القذافي، ويكاد هذا التعقيد الحالي ينسف كل ما راكمه المبعوثون السابقون من تقدم”.

وقال في تصريح رصده موقع “الوطن” إنه “حتى الاتحاد الأفريقي نفسه لم يكن سوى مراقب عن بعد للتطورات في ليبيا وبالتالي فهو يفتقر للإلمام بالسياقات المتعددة للصراع الليبي والخبرة اللازمة لتحقيق نجاح ما في الملف، بينما فشلت قيادة الاتحاد في التعاطي الإيجابي مع صراعات مماثلة أو حتى أقل تعقيدا”.

وأضاف: “نجاح المبعوث الجديد يتوقف على قدرته على دعم توجه غالبية الليبيين لتأسيس حكومة مركزية يتوافقون عليها يمكنها الاضطلاع بالمهام والوظائف الدولية السيادية في ظل الانقسام المؤسساتي والعسكري والجغرافي الذي يضع البلاد على حافة التقسيم الفعلي نتيجة الانقسام السياسي الحاد”.