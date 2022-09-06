القابضة للاتصالات تنفي الأخبار المتداولة بشأن إغلاقها لمنظومة المسافرين الأجانب بمطار معيتيقة

نفت الشركة القابضة للاتصالات الخبر المتداول بشأن إغلاق منظومة المسافرين الأجانب في مطار معيتيقة.

جاء ذلك في بيان منشور للشركة على صفحتها بفيسبوك ، قالت فيه: تنفي الشركة القابضة للاتصالات الأخبار المتداولة بشأن إغلاقها لمنظومة المسافرين الأجانب في مطارمعيتيقة الدولي.

كما أكدت الشركة أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن الخلل تقني وليس له أي علاقة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها..

ويذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات ” محمد بن عياد ” كان قد أكد سابقا على عدم إيقاف أي من الخدمات التي تخص الدولة الليبية ومؤسساتها، حتى المؤسسات التي تجاوزت ديونها مبالغ ضخمة؛ وذلك تغليباً لمصلحة الوطن ودفع العجلة إلى الأمام دون عرقلة أشغال الدولة والمواطنين