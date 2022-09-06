بن شرادة: مجلس الدولة ينأى بنفسه عن الصراع الحاصل بالسلطة القضائية

الوطن |رصد

قال عضو المجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن مجلس الدولة ينأى بنفسه عن الصراع الحاصل بالسلطة القضائية، والتزم بما جاء في اتفاق بوزنيقة المتعلق بالمناصب السّيادية.

وأضاف بن شرادة، أن المجلس أحال موافقته سابقاً على الشّخصية المرشّحة من الجمعية العمومية بالمحكمة العليا لتولّي منصب رئيس المحكمة لمجلس النواب.

يذكر أن مجلس أعضاء المجلس اتفقوا بالإجماع خلال جلسة اليوم ، على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ، كما ناقش المجتمعون المسار الدستوري والعراقيل التي حالت دون استكمال هذا المسار، وتم تعليق الجلسة لمناقشة المسار التنفيذي.