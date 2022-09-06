المشري: الأتراك طالبوني بسرعة إنجاز الانتخابات بصورة عاجلة

عقد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اليوم الإثنين، جلسته التاسعة والسبعين، برئاسة “خالد المشري” ونائبيه “ناجي مختار” و”عمر بوشاح” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المجلس الاستشاري، فإن المجلس ناقش في جلسته مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد؛ أبرزها الاشتباكات التي حصلت في العاصمة طرابلس قبل أيّام.

وطالب المشري، بالتحقيق في هذه الاشتباكات، كما اعترض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، وبهذا الصّدد تم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بإعداد رد قانوني بالخصوص يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيّين أمام القضاء العسكري أو النّيابة العسكريّة.

وفي ختام كلمته، أحاط المشري، أعضاء المجلس بخلاصة زيارته الرسمية التي قام بها إلى تركيا؛ حيث التقى عددًا من المسؤولين الأتراك؛ منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات.

وقال المشري، إن المسؤولين الأتراك أعربوا عن رؤيتهم للحلّ في ليبيا بأنّه لا يمكن أن يكون إلاّ بالحوار بعيدا عن استخدام لغة العنف والسّلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة.