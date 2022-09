العربي الجديد: لا مؤشرات لتشكيل حكومة ثالثة والدبيبة باقٍ في المشهد السياسي

ليبيا- قدم تقرير تحليلي جملة من الآراء التحليلية لنخبة من المحللين السياسيين بشأن الأوضاع السياسية والأمنية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي نشره القسم الإخباري الإنجليزي بمجلة “العربي الجديد” القطرية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن تراجع الجماعات المسلحة الموالية لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا عن الوصول لغايتها منح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ومواليه المسلحين ميزة اليد الطولى.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي سامي حمدي قوله: “كشفت الاشتباكات عن ديناميكيتين مهمتين مفاد أولهما أن الشرعية تنبع ممن يمكنه نشر أكبر قوة، وتبني المجتمع الدولي نهج انتظر لترى من سيفوز، والثانية تتمثل بالهيمنة التركية الدائمة عبر جمع الخصوم بأسطنبول للتفاوض على هدنة وحوار سياسي”.

وأضاف حمدي بالقول: إن الأنباء غير المؤكدة حول نشر طائرات من دون طيار من طراز “بيرقدار” لصالح معسكر الدبيبة ساعدت في تسريع عملية التهدئة. فيما قال المحلل السياسي جليل حرشاوي: إن الانتصار الأخير لرئيس حكومة تصريف الأعمال ومعسكره أظهر حقيقة هامة.

وبحسب ما أفاد به حرشاوي للقائمين على كتابة هذا التقرير القطري، فإن هذه الحقيقة مفادها أن الدبيبة ومن خلفه أفضل تنظيمًا من المعسكر الموالي لباشاآغا، وهو أمر ليس في صالح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر؛ لأن تمويل رواتب الجيش بات معتمدًا على حسن نوايا الدبيية.

وتابع التقرير القطري بالنقل عن حرشاوي الذي قال: إن المشير حفتر استخدم رئيس حكومة الاستقرار والحلفاء العسكريين للأخير بصفة غطاء لمحاولة أخرى للاستيلاء على العاصمة طرابلس من الداخل، إلا أنها فشلت شأنها شأن محاولة القوات المسلحة السابقة للدخول إلى العاصمة من الخارج.

وقال حميد وفقًا للتقرير القطري: “كانت مقامرة المشير حفتر على باشاآغا وما زالت مربحة على الوجهين، فإذا دخل الأخير لطرابلس سيفوز الأول بنفوذ كبير فيها، وإذا فشل فإن قوته بالشرق ما زالت قائمة غير متأثرة، والمجتمع الدولي سيواصل السماح له بالتمثيل على أساس سيطرته الفعلية على مساحات شاسعة من الأراضي”.

وانتقل تقرير “العربي الجديد” القطرية لما قاله المحلل السياسي أنس القماطي، ومفاده: “المشير حفتر ليس لديه حلفاء أو أصدقاء ويسعى لتحقيق مصالحه الاستراتيجية”. في وقت ذهب فيه القائمون على إعداد هذه التحليلات للخوض في خيار الذهاب لتشكيل حكومة ثالثة في ليبيا.

وأوضح التقرير أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة هو أكثر نقاط الخلاف شيوعًا بين الأطراف المتصارعة، ما أدى إلى انقسام النخب السياسية لفترة من الوقت، فالأخيرة ليس لديها أي استعداد لتقديم تنازلات لإحراز تقدم عندما يتعلق الأمر بالاتفاق على أساس دستوري لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف التقرير: إن هذا التعنت هادف لإدامة عملية تسمح ببقاء هذه النخب على صلة بالمشهد السياسي. مشيرًا إلى سلسلة الاشتباكات المسلحة والمآزق السياسية حفزت الكثيرين على طرح فكرة خيار حكومة ثالثة مشتركة بشكل علني مع الحفاظ على خطاب تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

واستبعد حرشاوي احتمالية تشكيل حكومة ثالثة بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي جعلت الدبيبة الشخصية الأكثر إقناعًا لتمتعه بصلات أقوى مع الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس مضيفا بالقول: “سيكون من الصعب إبعاده، ما لم تمارس عليه ضغوط قسرية كبيرة”.

من جانبه أكد حمدي قائلًا: “أعتقد أن الأمر لا يتعلق بفكرة حكومة ثالثة بقدر ما يتعلق باستغلال الميليشيات المسلحة فرديًا لفرصة تأمين مكاسب عسكرية تمكنها من ممارسة تأثير أكبر على العملية السياسية، وهناك إجماع بين الفاعلين السياسيين في ليبيا على وجوب مقاومة الانتخابات بأي ثمن”.

وواصل حمدي بالقول: “ولذلك هناك إجماع متساوٍ على أن القوة الغاشمة والحقائق الواقعية ستملي تشكيل أي سلطة في ليبيا، فالميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس والمشير حفتر في مدينة سرت تتصرف على هذا النحو”. فيما أوضح التقرير القطري أن القماطي وافق حمدي في الرأي.

وقال القماطي: “الوضع العسكري ليس مواتيًا لحكومة ثالثة وميزان القوى في صالح الدبيبة أو الأهم من ذلك أنه مناهض للمشير حفتر”. في وقت حث فيه حرشاوي المراقبين على عدم الحديث عن أي حكومة ثالثة وشيكة أو انتخابات مبكرة في ظاهرها؛ لأن الدبيبة لن يغادر قريبًا.

