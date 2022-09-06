في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.. اتحاد عمال النفط والغاز يهددون بالإضراب العام

هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، أمس الإثنين، بتنفيذ الإضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب بنسبة 67%، وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

جاء ذلك في بيان لهم تم نشره كفيديو مصور على صفحة الاتحاد بموقع فيسبوك، عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بميناء السدر بمنطقة الهلال النفطي،.

وأكد الاتحاد العام أن «المطالب المشروعة لعمال النفط والغاز ليست للمساومة»، حيث جرى تخويل الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بـ«استخدام كافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقوق العاملين، وأن الإضراب العام هو سلاح النقابي لانتزاع حقوق العاملين في حالة تعنت رب العمل عن إعطائها بالطرق التفاوضية».

وطالب الاتحاد بتطبيق القرار 642 لسنة 2013 والقرارين 192 و204 لسنة 2022، بشأن زيادة رواتب العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% وتسوية جميع الفروقات والتسويات وتطبيقها على جميع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، التشغيلية والخدمية، خاصة شركات التموين والجوف وشمال أفريقيا.

كما ذكّر الاتحاد بالميزانية الاستثنائية المصروفة لمؤسسة النفط، مشيرين إلى ضرورة معالجة أوضاعهم المالية، وصرف التسويات وساعات العمل الإضافي، والتعجيل بتنفيذ الخطط التدريبية.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أعلن مصرف ليبيا المركزي، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.