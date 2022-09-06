«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شرق شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من شرق شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع للموج يصل إلى 3.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح شمالشة شرقية إلى شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.