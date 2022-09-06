«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شرق شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من شرق شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع للموج يصل إلى 3.75 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
– الرياح شمالشة شرقية إلى شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
– البحر خفيف الموج.
– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من شحات إلى درنة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
– الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من شرق شحات إلى طبرق.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر، يصل إلى 3.75 متر على الساحل شرق شحات إلى طبرق.
– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل من شرق شحات إلى طبرق.
– درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
– الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر على معظم الساحل.
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