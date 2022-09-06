المدغيو: تقييد حركة النواب يفتح باب “نقل العاصمة”

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة، خليفة الدويب المدغيو، إن مع عدد من النواب من مغادرة طرابلس لحضور جلسة الاثنين في بنغازي، “مؤشر خطير فلم تكن طرابلس تشهد مثل هذه الممارسات إلا بعد تغول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وبعد نشوة النصر المدعوم خارجيا”.

وأضاف المدغيو في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن ما حصل “تصرف مرفوض، أما بخصوص تأثيره على البرلمان ومحاصرته فلن يستطيع من قاموا بذلك ومن وراءهم بهذا الأمر كون سلطتهم لا تتعدى مدينة طرابلس”.

وتابع: “هذا التصرف ومثله من التصرفات يفتح أبوابا عديدة لا يريد البعض فتحها ومنها نقل العاصمة الليبية إلى مكان أكثر أمانا يستطيع الوطنيون من خلاله استعادة سيادتهم على بلدهم وإخراج المتدخلين في الشأن الليبي سواء سياسيا أو عسكريا”.