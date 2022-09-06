مصلحة الجمارك: إعدام كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة بمنطقة الشاطئ

أعلنت مصلحة الجمارك، أمس الإثنين، إعدام كمية كبيرة من حبوب الهلوسة تقدر بـ123 ألفًا و900 قرص، بمعدل 8 آلاف و260 شريطًا، جرى ضبطها من قبل دورية مشتركة بين أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات الشاطئ، وآمر الدوريات الصحراوية خلال المدة الماضية..

جاء ذلك في منشور للمصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أكدت فيه ، أن هذه الكمية جرى إتلافها وإعدامها والتخلص من هذه السموم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالنيابة،

مشيرة أن التخلص من الكمية تم بإشراف مباشر من وكيل النيابة العامة، كما نوهت إلى استمرار التعاون بين قسم مكافحة التهريب والمخدرات الشاطئ والأجهزة الأمنية الأخرى..