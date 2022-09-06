المنقوش تبحث مع نظيرها التونسي تبحث توحيد المواقف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نظيرها التونسي عثمان الجرندي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنعقد اليوم في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة دولة ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع وتطورات قضايا المنطقة العربية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتوحيد المواقف إزاء مختلف التحديات الراهنة التى تواجهها الدول العربية بما يعزز المصالح المشتركة، ويخدم تعزيز التعاون العربي المشترك.

وعبر وزير الخارجية التونسي عن تهانيه لنظيرته لكونها أول وزيرة خارجية عربية “امرأة” ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، مؤكداً دعم بلاده الكامل لرئاسة دولة لـيبيا لمجلس جامعة الدول العربية. لأعمال الدورة العادية(158).