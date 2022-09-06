اجتماع في مقر رئاسة الوزراء في بنغازي لمتابعة شؤون البلديات 

العنوان – بنغازي

استعرض نائبي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، وسالم الزادمة سير عمل اللجان المشكّلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة شؤون البلديات.

وناقش القطراني والزادمة خلال اجتماع في مقر رئاسة الوزراء في بنغازي بحضور وزير التخطيط والمالية أسامة حماد ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي الصعوبات والمختنقات التي تواجه تقديم اللجان الخدمات اللازمة لأهالي هذه البلديات، خاصةً في القطاعات الصحية والخدمية.

وبحث الاجتماع أمس الإثنين كذلك السبل الكفيلة لتذليل تلك الصعوبات والمختنقات.

كما استعرض اللقاء متابعة عمل اللجان فيما يتعلق بالمشاريع المستهدفة في هذه البلديات، والإجراءات التي اتُخذت للبدء في تنفيذها.