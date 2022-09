ليبيا – تدارس مصطفى السمو وكيل الشؤون العامة والإنتاج والمناطق الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال ملف الإنارة بالطاقة الشمسية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا التدارس جاء خلال اجتماع عقده السمو مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بتنفيذ مشروع وزارة الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال الخاص بأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية، في إطار خطة عودة الحياة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف البيان: إن الاجتماع شهد تكليف شركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية بالتنفيذ وقيام مركز الطاقات المتجددة بإحضار العروض الخاصة بالمنظومات وكشافات الإنارة، وتشكيل لجنة للإشراف على ذلك برئاسة السمو وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وتابع البيان: إن المجتمعين شددوا على وجوب الإسراع في عملية اختيار العروض واستيراد المواد، نظرًا لجدية الوزارة في دعم هذا المشروع وتوفير التغطية المالية اللازمة والمساهمة في تنفيذه في سياق العمل التكاملي بين قطاعي الصناعة والمعادن والطاقة.

The post مساعٍ لتسريع العمل بهدف تنفيذ مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية