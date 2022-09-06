أمطار خفيفة في الجبل الاخضر.. الارصاد تحذر من رطوبة عالية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 06/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد رطوبة عالية على معظم مناطق الشمال ليبيا مع تكاثر للسحب على نالوت.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على غرب ليبيا مابين (34 – 40 )مْ وتصل على غدامس إلى (43 )مْ، بينما تبقي معتدلة على المناطق الشرقية.

ومن المتوقع بحسب التقرير الصادر عن المركز أن تتكاثر السحب على مرتفعات الجبل الأخضر قد يصحبها أمطار خفيفة.

والله اعلـــــــــــــــــــم.