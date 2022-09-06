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بودوارة: 57 مليار صرفت في 8 شهور والمواطن يعاني من انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، أن هناك 57 مليار صرفت في 8 شهور والمواطن يعاني من انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة.

وقال بودوارة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مصرف ليبيا المركزي يصرح: الإيرادات منذ 1 يناير وحتى 31 أغسطس العام الجاري بلغت 78 مليار دينار والنفقات بلغت خلال نفس الفترة 57 مليار دينار”.

وأضاف “57 مليار تم صرفهم في 8 أشهر والمواطن لازال يعاني من انقطاع مستمر في الكهرباء، مستشفيات متهالكة، مدارس متدنية، رواتب متأخرة، غلاء في المعيشة”.

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صحيفة الساعة 24

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