بودوارة: 57 مليار صرفت في 8 شهور والمواطن يعاني من انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة

أكد أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، أن هناك 57 مليار صرفت في 8 شهور والمواطن يعاني من انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة.

وقال بودوارة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مصرف ليبيا المركزي يصرح: الإيرادات منذ 1 يناير وحتى 31 أغسطس العام الجاري بلغت 78 مليار دينار والنفقات بلغت خلال نفس الفترة 57 مليار دينار”.

وأضاف “57 مليار تم صرفهم في 8 أشهر والمواطن لازال يعاني من انقطاع مستمر في الكهرباء، مستشفيات متهالكة، مدارس متدنية، رواتب متأخرة، غلاء في المعيشة”.