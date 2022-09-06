المصرف المركزي: إجمالي الإنفاق في ليبيا منذ بداية العام بلغ 57 مليار دينار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق في ليبيا بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 57 مليار دينار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن نفقات الباب الأول “المرتبات” 24.4 مليار دينار ونفقات الباب الثاني (النفقات التسييرية) 5.3 مليار دينار وبلغت نفقات الباب الثالث “التنمية” 235 مليون دينار والباب الرابع “الدعم” 11.9 مليار دينار فيما لم يتم صرف أي أموال على الباب الخامس “الطوارئ” فيما بلغت نفقات المؤسسة الوطنية للنفط “ميزانية استثنائية” 15.2 مليار دينار.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إيرادات الدولة الليبية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 78.3 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات المبيعات النفطية بلغ 56.9 مليار دينار فيما بلغت إيرادات الأتاوات النفطية 8.4 مليار دينار.

وبلغت إيرادات أتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار ووكان إجمالي إيرادات الضرائب 715 مليون دينار وإيرادات الجمارك 59 مليون دينار وإيرادات الاتصالات 146 مليون ديناروإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 115 مليون دينار بالإضافة إلى إيرادات أخرى بلغت 544 مليون دينار.