«المواصلات» توافق على 3 مشاريع طرق بقيمة 656 مليون دينار

وافقت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على ثلاثة مشاريع صيانة وتمهيد طرق تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 656 مليون دينار.

ومنحت الوزارة الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة طريق «ودان – سرت»، القاطع الثالث، بطول 83 كيلومترا، وبقيمة إجمالية 148 مليونا و750 ألف دينار، حسب قرار رقم (1016) لعام 2022، المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما وافقت على التعاقد على تنفيذ صيانة القاطع الثاني للطريق نفسه، بطول 72 كيلومترا، وبقيمة إجمالية 133 مليون دينار.

ومنحت حق التعاقد على تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع «طبرق – امساعد» بطول 150 كيلومترا، بقيمة 375 مليونا و328 ألفا و675 دينارا، وفق القرار رقم (757) للعام 2022.