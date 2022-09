الرعيض: أنصح زملائي النواب بالغياب لأن عدم ذهابنا هو الحل الوحيد لمنع وجود نصاب

ليبيا – أدعى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أنه لا يستطيع التعبير عن رأيه بشكل صحيح أو المعارضة داخل جلسات البرلمان الرسمية المنعقدة في مدينتي طبرق أو بنغازي.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، قال: “في الجلسات في طبرق أو بنغازي لا نستطيع أن نعبر عن رأينا بشكل صحيح ولا نستطيع أن نعـارض، وبالتالي عـدم ذهابنا هو الحل الوحيد لمنع وجود نصاب وعـدم الحضور يعتبر أفضل بكثير من أن أحضر”.

وأضاف الرعيض: “تدار باسمي قرارات وقوانين تضر البلاد، وأنصح زملائي بالغياب أو العمل على تغيير مجلس النواب للعمل بشكل صحيح لأن النائب ينبغي أن يكون حرًا”.

