السلاك: لا يجوز لأي أحد إعاقة عمل النواب

الوطن|رصد

قال المتحدث السابق باسم حكومة الوفاق، محمد السلاك، إن منع النواب من السفر لحضور جلسة أمس الاثنين في بنغازي، جاء بسبب حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها ليبيا.

وأضاف السلاك، في تصريحات رصدها موقع “ألوطن”، أن استمرار حالة الفوضى، لن تؤدي بأي حال إلى الاستقرار المنشود أو الدفع بجهود إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد السلاك، إنه رغم بعض الانتقادات التي توجه إلى مجلس النواب، إلا إنه يعد السلطة التشريعية المعترف بها، ولا يجوز لأي جهة أو طرف إعاقة عمله أو التضييق على نوابه.