مؤسسة النفط تبحث مع شركة الهروج زيادة الإنتاج بحقلي الغاني وأمال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الهروج للعمليات النفطية رفع القدرة الإنتاجية بحقلي الغاني وأمال.

جاء ذلك خلال اجتماع فني بين المؤسسة الوطنية للنفط ومسؤولي شركة الهروج للعمليات النفطية بمقر الشركة في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أنشطة إدارة الشركة المختلفة للعام 2022 فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة والإنتاج والتطوير الاحتياطي حيث نوقشت خطط زيادة الإنتاج والاحتياطي النفطي والبرامج والمشاريع المستهدفة للعام 2023 إضافة لتوقعات الإنتاج المستقبلية للسنوات العشر القامة وفق خطة الشركة لرفع معدلات إنتاجها.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبرامج المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية تحديدا في حقلي الغاني وأمال ومناقشة الصعوبات التي تواجه الشركة في تنفيذ برامجها وأبرزها التسهيلات السطحية وتسريبات خطوط الإنتاج وتحسين السعة التخذينية في في ميناء رأس لانوف.

وشارك في الاجتماع عن المؤسسة الوطنية للنفط مديرو إدارات الصيانة والمشاريع والإنتاج المكلف والتطوير الاحتياطي المكلف والتفتيش وعدد من المختصين الفنيين والماليين بالإدارات ذات العلاقة بالإضافة لحضور مختصي معهد النفط الليبي والشرطة الوطنية للإنشاءات والشرطة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وشركة الجوف وعن شركة الهروج حضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة ومديرو الإدارات وعدد من الفنيين والمختصين بالإدارات ذات العلاقة وممثلين عن الشريك الأجنبي شركة “سنكور” الكندية.