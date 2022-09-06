الأرصاد الجوية: رطوبة عالية على مناطق الشمال وحرارة معتدلة شرقًا 

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يشهد الطقس رطوبة عالية على معظم مناطق الشمال، وتبقي درجات الحرارة معتدلة على المناطق الشرقية.
- رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على نالوت.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 40)مْ.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد.
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-34)مْ، ولا تتجاوز (27)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس والحمادة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-43)مْ.
- الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-38)مْ.
أضف تعليقـك