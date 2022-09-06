الأرصاد الجوية: رطوبة عالية على مناطق الشمال وحرارة معتدلة شرقًا 

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يشهد الطقس رطوبة عالية على معظم مناطق الشمال، وتبقي درجات الحرارة معتدلة على المناطق الشرقية.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على نالوت.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 40)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-34)مْ، ولا تتجاوز (27)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس والحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-38)مْ.