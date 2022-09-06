ليبيا الان

الأرصاد الجوية: رطوبة عالية على مناطق الشمال وحرارة معتدلة شرقًا 

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يشهد الطقس رطوبة عالية على معظم مناطق الشمال، وتبقي درجات الحرارة معتدلة على المناطق الشرقية. 

  • رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :- 

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على نالوت.  

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 40)مْ. 

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:- 

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد. 

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-34)مْ، ولا تتجاوز (27)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.  

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:- 

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس والحمادة.  

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-43)مْ.  

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:- 

حالة السماء: صافية.  

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-38)مْ. 


عدد المشاهدات:
153

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك