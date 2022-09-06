المشري يطلع مجلس الدولة على تفاصيل زيارته لتركيا

الوطن|رصد

أطلع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أعضاء المجلس على خلاصة زيارته إلى تركيا، وذلك خلال جلسة المجلس التاسعة والسبعين، برئاسة المشري ونائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة، فقد التقى المشري عددا من المسؤولين الأتراك، منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات، وأعربالمسؤولون الأتراك للمشري عن رؤيتهم للحل في ليبيا، بأنه “لا يمكن أن يكون إلا بالحوار؛ بعيدا عن استخدام لغة العنف والسّلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة”.

فيما ناقش المجلس في جلسته مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، لا سيما الاشتباكات التي حصلت في طرابلس؛ حيث طالب المشري بالتحقيق في هذه الاشتباكات، فيما اعترض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، إذ جرى تكليف اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بإعداد رد قانوني بالخصوص يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيين أمام القضاء العسكري أو النيابة العسكرية.

يُشار إلى أنّه في الأسبوع الماضي، زار كل من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري تركيا، وجرى الحديث عن وساطة تركية تخترق تأزم الموقف السياسي في ليبيا.