مديرية أمن بنغازي: القبض على شقيقين سرقا وزورا صكاً مصرفيا

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شقيقين أحدهما يعمل في مصرف، بتهمة صرف وتزوير صك مسروق من مركبة مواطن.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه “استجابةً لشكوى المواطن (أ.أ.ع) ضد مجهول قام بسرقة صك مصرفي وبطاقة شخصية من مركبته بالفندق البلدي.

وأفاد المشتكي أنه “تأخر في فتح المحضر ظناً منه أن الصك والبطاقة بمنزله، وبالاستفسار عن حسابه لدى المصرف اتضح انه تم سحب أكبر من القيمة المالية للصك حيث أن الصك كانت قيمته 5 آلاف دينار والقيمة المسحوبة 15 ألف دينار”.

وأردف البيان؛ “وتم التواصل مع إدارة المصرف والبحث عن هوية من قام بسحب القيمة المالية للصك والتزوير وتم تحديد هوية الفاعل وتحديد محل سكنه وتم إعداد كمين مُحكم وضبطه والانتقال به إلى المركز”.

“وبالإستدلال مع المقبوض عليه تبين أنه يُدعى (ر.خ.م)، واعترف أنه من قام بصرف الصك وكانت القيمة المكتوبة 5 آلاف دينار، وقام بتزويرها ووضع رقم واحد وكتابة القيمة 15 ألف دينار وكانت أيضا خانة الحروف فارغة مما ساعده على عملية التزوير”.

وأكمل البيان؛ “وأعترف المتهم أن شقيقه المدعو (ع.خ.م) قام بمساعدته كونه يعمل موظفاً بالمصرف”.

وختم البيان موضحاً؛ أنه تم ضبط الشقيق المصرفي المدعو والانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه أفاد أنه “قام بأخذ الصك من شقيقه والم يطلع على القيمة المالية للصك، وقام بكتابة اسمه خلف الصك وإعطائه لموظف الحسابات كي تتم عملية الصرف”، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.