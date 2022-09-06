المنصوري: الدائرة الدستورية ستضع حدا لتغول السلطة التشريعية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

أكد عضو هيئة صياغة مشروع الدستور والمرشح للانتخابات الرئاسية ضو المنصوري أنه عندما تباشر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عملها وفقا للقانون ستضع حدا لتغول السلطة التشريعية التي فسدت المشهد السياسي.

واعتبر المنصوري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن السلطة التشريعية أصبحت أسيرة لأحلام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن يكون حاكما أوحدا على ليبيا بحسب تعبيره.

وكان رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أعلن في 18 أغسطس الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة منذ 2016.

وتختص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، وأيضاً القضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وأي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.