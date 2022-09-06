المنقوش تبحث مع وزير خارجية عمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها؛ حيث أشادت بالتجربة العمانية التي تعبر عن التسامح والتفاهم والاعتدال والتعايش السلمي مع مختلف الأمم والشعوب.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة المصرية القاهرة، على هامش أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

– الجرندي والمنقوش يبحثان تطورات قضايا المنطقة العربية

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا؛ بما يعزز المصالح المشتركة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وهنأ البوسعيدي، المنقوش على كونها أول وزيرة خارجية عربية ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، مؤكدا دعمه ليبيا في رئاستها أعمال الدورة الحالية.