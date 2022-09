المريمي: منع سفر النواب من طرابلس إلى بنغازي تصرّف مشين

ليبيا – اعتبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي منع سفر النواب من طرابلس إلى بنغازي تصرّفًا مشينًا يؤكد أنّ ليبيـا ما تزال تغوص في الفوضى وبعيدة عن احترام القانون وحق النواب في القيام بواجبهم وحضور جلسة حاسمة تخدم الشّعب.

المريمي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أكد أنّ منع النواب من القدوم إلى بنغازي عمل لا يخدم لمّ شمل الوطن وإيجاد حالة من الاستقرار الأمني يمكن أن تهيّأ المناخ لإجراء الانتخابات، حيث لا يمكن الحديث عن الانتخابات في مثل هذا الوضع، بحسب وصفه.

