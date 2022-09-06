مكافحة الأمراض: انخفاض كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا

الوطن|رصد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إيجابية وصلت إلى 3.5% .

وقال المركز إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة على إثر الإصابة بالفيروس، وتماثلت 35 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء عدد الإصابات من خلال سحب ما يقرب من 112 عينة موزعة على كامل المراكز الطبية في البلاد.

وبذلك يصبح مجموع الحالات التي أصيبت بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 506.846 أما مجموع الوفيات فقد وصل إلى 6.437 مع وجود 66 حالة نشطة فقط.