تقرير أمريكي: مرتزقة تركيا السوريين بليبيا يتاجرون في الأسلحة ومختلف أنواع المخدرات

سلطت مجلة أمريكية الضوء على تواجد المرتزقة السوريين في ليبيا ومختلف المجالات غير المشروعة التي يتاجرون فيها، مشيرة إلى أنه في أبريل 2019، طلبت حكومة الوفاق الوطني المنتهية الولاية دعمًا عسكريًا تركيًا، لكن بدلاً من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بدأ مسؤولو المخابرات الأتراك في تجنيد مقاتلين من بين صفوف المعارضة السورية.

وقالت مجلة «ذا ناشيونال إنتريست» الأمريكية، في تحقيق لها، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “سبق أن قاتل أحمد في سوريا مع ميليشيا الحمزات المتمردة، وفي أوائل عام 2020 كان على متن طائرة متوجهة إلى العاصمة الليبية المحاصرة، كانت فرقة الحمزات واحدة من ثماني جماعات مسلحة مدعومة من تركيا تعاقدت على إرسال مرتزقة إلى ليبيا. وأشار أحمد إلى أنه في سوريا نادرًا ما يُجبر المقاتلون على القتال. حيث إن في السياق السوري، إذا أصبحت الظروف في المناوشات غير مواتية، فإن الكثيرين يتراجعون ويقاتلون لاحقًا”.

الذهاب لليبيا اختيار المرتزقة والخروج منها ليس كذلك

وأضافت المجلة “عند وصوله إلى ليبيا، اكتشف أحمد أن الأمر لم يعد كذلك. عندما رأى خط المواجهة في جنوب طرابلس، طلب العودة إلى دياره، لكن قائده رد: «المجيء إلى ليبيا كان اختيارك، والعودة ليست كذلك»، وجنبا إلى جنب مع زملائه المجندين، انتقل أحمد على مضض إلى فيلا فارغة بالقرب من خط المواجهة. أول دفعة من راتبه كانت ستكون في غضون ثلاثة أشهر عند عودته إلى سوريا. بدأ اليأس يتملكه. ومع ذلك، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يفهم أحمد كيف كانت تسير الأمور”.

وتابعت “قال أحمد: «قدمنا صاحب متجر إلى السوق السوداء، حيث كان يمكننا بيع الذخيرة وأسلحتنا لدفع ثمن البقالة»، وبعد شهرين، عاد أحمد إلى سوريا مصابًا بحوض ممزق، وتلقى ربع المبلغ المستحق البالغ 10 آلاف دولار، وأفاد أحمد «عندما اشتكيت، قالوا هذا ما لدينا من أجلك. إذا لم يعجبك، يمكنك تقديم شكوى»”.

ولم تكن تجربة أحمد فريدة من نوعها في الواقع، فإن السعي وراء الربح القاسي قد حدّد برنامج المرتزقة التركي. الفساد مستوطن في العملية، والمستويات العالية من الكسب غير المشروع – التي تمس التجنيد، والتمركز، والعودة – العمل على تمكين الجهات المسلحة في شمال غرب سوريا، هو دليل على كيف يمكن للتدخلات الأجنبية أن تدعم اقتصادات الحرب.

«الحمزات».. فرقة سورية بتدريبات وتجهيزات أمريكية بريطانية

سيف أبو بكر هو قائد فرقة الحمزات التي تشكلت عام 2013 كفرقة من الجيش السوري الحر. يشتهر أبو بكر بصلابته وقسوته، وقد تلقت فرقة الحمزات تدريبات ومعدات مباشرة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتم تقديم هذا الدعم أولاً لمواجهة نظام بشار الأسد، ثم لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش). في عام 2016، استخدمت تركيا فرقة الحمزات في عملياتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.

أثمرت سنوات من العمل الوثيق مع أنقرة عندما اختارت المخابرات التركية ميليشيا أبو بكر لتجنيد المرتزقة في ليبيا. الآن، مع تجميد الصراع في سوريا بسرعة، ساعد برنامج المرتزقة التركي أبو بكر وقادة آخرين في الحفاظ على مصادر الإيرادات والسلطة التي اعتادوا عليها من الحرب الأهلية الدموية، وفي نوفمبر 2019، وقعت حكومة الوفاق الوطني وتركيا مذكرة تفاهم سخية بشأن الحدود البحرية، مما أثار احتجاجات فورية من قبرص واليونان ومصر، وفي غضون أشهر، عزّزت أنقرة دعمها لحكومة الوفاق، وسيطر الجيش التركي بشكل فعال على العمليات وشحن إلى ليبيا أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وآلاف المرتزقة السوريين.

إرسال أطفال للقتال في ليبيا

بالعودة إلى سوريا، لم يضع الضباط الأتراك أي قيود على عدد المجندين للجبهة الليبية – سيوفر تدفق السوريين مزيدًا من الوقت لتدريب المقاتلين الليبيين، وقال أبو سعيد، مسؤول التجنيد في إحدى الميليشيات المدعومة من تركيا، إنه لم يتفاجأ لسماع مشاكل أحمد بشأن راتبه. وأكد أن “القادة حتى يومنا هذا يصادرون الرواتب”، لكن عندما كان القتال في ليبيا في ذروته، واجه أبو سعيد مشاكله الخاصة، قائلا: “كان علينا إرسال أكبر عدد ممكن من المقاتلين يمكننا تجنيدهم. طلب الأتراك 2000 رجل. كتيبتنا كان قوامها 500 جندي فقط. لذلك، بدأنا في إرسال أطفال ليس لديهم أي خبرة عسكرية”.

وأظهرت جداول التجنيد التي قدمها أبو سعيد أن ثلاثة مقاتلين على الأقل أرسلوا إلى ليبيا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا. أصبح شحن أي شخص متاح هو شيء اعتيادي، وقد اجتاحت الميليشيات السجون، ومنحت الرجال الأكراد المحتجزين خيار القتال أو البقاء في الحبس. وأشار أبو سعيد إلى أن “العديد من الأكراد قبلوا العرض على مضض”.

دور المخابرات التركية في التجنيد

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن مسؤولي تجنيد المرتزقة الذين تحدثوا إليهم، أكدوا أن اتصالهم الأساسي كان مع المخابرات التركية، بينما تم الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية “لشركات غير معروفة”، من المحتمل أن تكون هذه الشركات تابعة لشركة SADAT، الشركة العسكرية التركية الخاصة التي أسسها عدنان تانريفيردي، وهو عميد سابق ومقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في تقرير عام 2020، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركة SADAT، “تحافظ على الإشراف والدفع لما يقدر بـ 5000 مقاتل سوري موالٍ لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا”. ومع ذلك، مقارنة بالجيش والاستخبارات التركية، من الصعب التأكد من أهمية شركة SADAT في تجنيد المرتزقة. غير أنه، من المحتمل أن تنسق الشركة، على الأقل إلى حد ما، مع أجهزة المخابرات التركية، وكان الفساد مستشريًا في برنامج المرتزقة التركي في أذربيجان أيضًا. حارب حسن، البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا من حلب، في إقليم ناغورنو قره باغ لمدة خمسة وخمسين يومًا.

إرسال المرتزقة إلى ليبيا بأسلحة قديمة

وجد السوريون أنفسهم أيضًا غير مجهزين في ليبيا، لكن لأسباب مختلفة. يتذكر أحد المقاتلين قائلاً: “لقد حصلنا على بنادق آلية قديمة من سوريا، ليس بسبب نقص الأسلحة عالية الجودة، ولكن لأن هذه الأسلحة بِيعت في السوق السوداء”، كما وجدوا أنفسهم في حرب مختلفة تمامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرتزقة الذين جنّدهم أبو سعيد هم في غالبيتهم من الشباب الذين لا دخل لهم ولديهم فرص قليلة للتوظيف. رأى الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن الرحلات إلى ليبيا أو أذربيجان فرصة لتوفير المال على مدى بضعة أشهر، وبناء رأس مال صغير، وبدء عمل تجاري صغير في الوطن. وُعد العديد من السوريين الذين سجّلوا للقتال في ليبيا وأذربيجان، في حالة وفاتهم، بأن أفراد أسرهم سيحصلون على الجنسية التركية.

لم يمض وقت طويل قبل أن يستفيد القادة السوريون من مخططات الجنسية هذه أيضًا. وفقًا للمقاتلين، بدأ القادة في تقديم الجنسية التركية لمن يدفع أعلى سعر. بدلاً من منح الجنسية لأسرة المقاتل المتوفى، فإن أي شخص يمكنه تحمل دفع الرشوة يحصل على مستندات مزورة. مع نمو عمليات الاحتيال، اضطرت المخابرات التركية إلى إغلاق البرنامج بالكامل.

الضباط الأتراك أخبروا المرتزقة أنهم يقاتلون نظام الأسد في ليبيا

في ليبيا، أخبر الضباط الأتراك المجندين أنهم يقاتلون نظام الأسد. وبينما غادر المقاتلون السوريون أذربيجان الآن، إلا أنهم ما زالوا متمركزين في ليبيا، حيث غالبًا ما يشعرون بالملل ويتعرضون للاستغلال، حيث يمكث محمد في قاعدة في ليبيا منذ عام. “الحشيش”، على حد قوله، “أكثر شعبية من مخدر “الكريستال ميث” أو ” ميثامفيتامين” لأنه أرخص، يقول محمد: “لدينا الكثير من وقت الفراغ”، ونادرا ما يغادر المرتزقة قواعدهم. في البداية، أثناء القتال، كان هذا لأنهم كانوا يخشون الاختطاف. الآن، هم يعرفون أن عزلتهم هي نتاج كراهية الليبيين.

ويقول محمد إن الليبيين يعتبرونهم مخرّبين. كما أن المرتزقة السوريين لا يحظون بشعبية بين الميليشيات الليبية. على سبيل المثال، في أوائل أغسطس، قتل اثنان من المرتزقة السوريين المتمركزين حول مطار معيتيقة في طرابلس في هجوم مجهول، ولطالما كانت الميليشيات الليبية معارضة للمرتزقة من سوريا. وبحسب جلال حرشاوي، الخبير في الشؤون الليبية، فإن “تدخل تركيا مع المرتزقة السوريين كان بمثابة حبة دواء مرة تبتلعها حكومة الوفاق الوطني”.

احتاجت حكومة الوفاق الوطني إلى الذخيرة، والمعدات، واللوجستيات، والدفاع الجوي، وأكثر من ذلك بكثير، لكن لم يكن هناك نقص في الأفراد، ولم يطلبوا قط جنودًا مشاة. ترفض الجماعات المسلحة، مثل قوة الردع الخاصة، السماح بوجود سوري في وسط المدينة. في نظر الكثيرين، وجود المرتزقة السوريين هو إذلال. إنهم يمثلون عجز الليبيين تجاه الجهات الخارجية، حتى عندما تتدخل تلك القوى الأجنبية ظاهريًا لصالحهم.

الاتجار في مختلف أنواع المخدرات

أبو مؤيد، هو قائد في ميليشيا الحمزات، ومعروف بأنه مهرب رئيسي لمخدر الميثامفيتامين، “الكريستال ميث”. وفقًا للمقاتلين، غالبًا ما كان أبو مؤيد يتبادل المخدرات مقابل اقتطاع من رواتب مرؤوسيه، وكثير من المقاتلين الفقراء مدينون له، وقد سئم المرتزقة من وضعهم، ويعبرون بشكل متزايد عن عدم رضاهم على قنواتهم على تطبيق “تليجرام”. حيث علق مقاتل من مجموعة السلطان مراد مؤخرًا: “خلال الأشهر الأربعة الماضية لم نتلق رواتب، محلات البقالة في القاعدة فارغة. القادة لا يدفعون رواتب ولا يرسلون الناس إلى ديارهم”. تم القبض على بعض المقاتلين لتقديمهم شكاوى. في حين طلب آخرون أموالاً من عائلاتهم للبقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك، يرغب المزيد من الشباب في التسجيل، وهذا دليل على الظروف الاقتصادية اليائسة في شمال غرب سوريا، وحقيقة أن المجندين المحتملين يعتقدون أنه لن يكون هناك قتال في ليبيا، وقال مسؤول التجنيد، أبو سعيد: “أتلقى عددًا لا نهائيًا من المكالمات من أشخاص يطلبون مني إرسالهم إلى ليبيا. كما يعرضون أنهم سيعطونني راتبهم الأول والثاني “، وتتصاعد التوترات في طرابلس، لكن من غير الواضح ما إذا كان المرتزقة السوريون سيلعبون مرة أخرى دورًا بارزًا في الاشتباكات المستقبلية.

حركة المرتزقة محدود في ضواحي العاصمة

يتصارع رئيسا الوزراء المتنافسان في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، للسيطرة على طرابلس، لكن السوريين في القاعدة لا يتوقعون التعبئة. بالنسبة للأغلبية، قد يكون هذا هو الحال. من غير المرجح أن يشهد أولئك الموجودون في الضواحي الجنوبية لطرابلس ومصراتة أي تحرك.

ومع ذلك، قد يجد المرتزقة الموجودون في جنزور غرب طرابلس أنفسهم يصدون المجموعات المسلحة الموالية لباشاغا من الغرب. محمود بن رجب، القائد الليبي وحليف الدبيبة المرتبط بصلات وثيقة بتركيا، هو واحد من القلائل الذين يمكنهم نشر السوريين. لا يملك بن رجب العديد من الليبيين المسلحين تحت إمرته، و “صورته السياسية الحالية يمكن ألا تتأثر باستخدام السوريين”، بحسب جلال حرشاوي.