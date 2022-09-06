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العوامي: انطلاق برنامج الكشف الطبي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في بنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي أحمد العوامي، أن برنامج الكشف الطبي والتطعيم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي الجدد مواليد 2016، انطلق في مدينة بنغازي.

وقال «العوامي»، في تصريح صحفي، إن “البرنامج يجرى بالعيادات المجمعة والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الصحة المدرسية وبعض المدارس”.

وأردف أن البرنامج “يتضمن قياس الطول والوزن والكشف على النظر والأسنان والاطمئنان على صحة الطفل العامة، وإعطاء الطعم الرباعي الواقي من الكزاز والخناق والسعال الديكي وشلل الأطفال، وإصدار بطاقة صحية للتلميذ”.

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صحيفة الساعة 24

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