المنقوش تبحث مع نظيرها العُماني الأوضاع في المنطقة العربية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نظيرها العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على هامش أعمال الدورة الـ(158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستعقد بعد قليل في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة دولة ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا؛ بما يعزز المصالح المشتركة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها.

وأشادت وزيرة الخارجية بالتجربة العمانية التى تعبر عن التسامح والتفاهم والاعتدال والتعايش السلمي مع مختلف الأمم والشعوب.

وعبر وزير الخارجية العماني عن تهانيه لوزيرة الخارجية لكونها أول وزيرة خارجية عربية “امرأة” ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري مؤكدا دعمه الكامل لرئاسة دولة ليبيا لمجلس جامعة الدول العربية لأعمال الدورة العادية (158)، وعن سعادته أيضا لحضوره لأول مرة أعمال المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالقاهرة.