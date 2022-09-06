أبوارص: منع النواب من التوجه إلى بنغازي مؤشر على تعثر العلاقات بين السلطة التشريعية وباقي المؤسسات 

العنوان – طرابلس

قالت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراص إن من منع لرحلة النواب المغادرة إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها الإثنين، يعتبر مؤشرا واضحا على تعثر العلاقات بين السلطة التشريعية وباقي المؤسسات والفئات الرسمية وغير الرسمية.

وأضافت أبوراص، أنه على البرلمان أن يعي خطورة تطور المشهد بعد هذا الموقف الذي تعرض له أعضاء مجلس النواب أثناء تواجدهم داخل صالة الانتظار في مطار معيتيقة وأن يراجع حساباته.

وأكدت عضو النواب، أنه يجب أن يبتعد البرلمان في خطاباته وبياناته عن لغة التصعيد وتصنيف طرابلس والمنطقة الغربية بأنها مناطق غير أمانة.

وأشارت إلى أن مدينة بنغازي غيبت فيها عضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، لكن النواب من الغرب الليبي لم يعلنوا بنغازي غير آمنة ولم يرفضوا انعقاد مجلس النواب فيها لذلك كيل الاتهامات لن يغير من الواقع شيئًا.

واستنكرت عضو مجلس النواب، ما تعرض له أعضاء المجلس بمطار معيتيقة بشدة، معلنة رفضها تسويق مجلس النواب للموقف وتحميل طرابلس وزر الأخطاء والتصرفات الناتجة عن الممارسات الخاطئة للمجلس وباقي المؤسسات التنفيذية.

وطالبت البرلمان بأن يعمل على خلق توازن اتجاه الحفاظ على استقرار العلاقات بين المؤسسات والمجلس التشريعي والمدن والمناطق والأقاليم والمواطنين إلى حين العبور لعقد الانتخابات والانتقال إلى مرحلة جديدة بدون تعريض سلامة النواب والمدن والمؤسسات للعنف والشقاق.