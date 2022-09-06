تعرف على قيمة مصروفات مصرف ليبيا المركزي خلال العام الجاري

اظهر منشور اعلن عنه مصرف ليبيا المركزي الإثنين تخصيص 95 مليون دولار للعلاج بالخارج، و52 مليارًا منحًا للطلبة الدارسين بالخارج، فيما حققت إيرادات النقد الأجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 16.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المركزي تخصيص مليارين و 110 ملايين دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، منها 94 مليونًا رواتب العاملين بالخارج، و980 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط .

وتضمن المنشور مصروفات لصالح جهات عامة منها (جهاز خدمات الإسعاف الطائر، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، أجهزة رقابية، مركز طب الميدان، المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، مساهمات وزارة الخارجية).

وخصص المصرف المركزي وفق المنشور 198 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و319 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و62 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و128مليونًا لجهات أخرى ( وزارة الصحة، وزارة المواصلات، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، مصلحة الطيران المدني، وزارة الداخلية، مشروع النهر الصناعي).