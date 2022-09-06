قائد مرتزقة سوري لـ«مجلة ذا ناشيونال الأمريكية»: أرسلنا أطفالاً للقتال في ليبيا

أكد مسؤول التجنيد في إحدى الميليشيات السورية المدعومة من تركيا، أنهم أرسلوا أطفالا دون الـ18 عاما للقتال في ليبيا، بسبب زيادة طلب المخابرات التركية لعناصر من المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى طرابلس.

وقال أبو سعيد -وهو اسم حركي تم تغييره حفاظا على هويته-، في تصريحات لمجلة «ذا ناشيونال إنتريست» الأمريكية، ضمن تحقيق موسع لها، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “لم يضع الضباط الأتراك أي قيود على عدد المجندين للجبهة الليبية، حيث سيوفر تدفق السوريين مزيدًا من الوقت لتدريب المقاتلين الليبيين”.

وأضاف “لم أتفاجئ لسماع مشاكل المرتزقة بشأن رواتبهم، حيث إن القادة حتى يومنا هذا يصادرون رواتب المجندين ويحصلون عليها لأنفسهم، وعندما كان القتال في ليبيا في ذروته، واجهت مشاكل، حيث كان علينا إرسال أكبر عدد ممكن من المقاتلين يمكننا تجنيدهم، فقد طلب الأتراك 2000 رجل، في وقت كانت كتيبتنا فيه قوامها 500 جندي فقط، لذلك بدأنا في إرسال أطفال ليس لديهم أي خبرة عسكرية للقتال في ليبيا”.

ووفقا للمجلة الأمريكية، أظهرت جداول التجنيد التي قدمها أبو سعيد أن مقاتلين أرسلوا إلى ليبيا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، مضيفا “أصبح شحن أي شخص متاح هو شيء اعتيادي، وقد اجتاحنا السجون في سوريا، ومنحنا الرجال الأكراد المحتجزين خيار القتال أو البقاء في الحبس. والعديد منهم قبلوا العرض على مضض”.