مؤسسة النفط ترد على شركة الكهرباء بشأن فقدان 280 ميجاوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

ردت المؤسسة الوطنية للنفط على الشركة العامة للكهرباء التي أعلنت أن نقص إمدادات الغاز في محطتي الزويتينة والسرير الغربي كانت السبب في فقدان 280 ميجاوات.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها تعاونها التام مع الشركة العامة للكهرباء وأنها على تواصل مستمر وتنسيق دائم معها.

وأشارت المؤسسة إلى حرصها على توفير الإمدادات المتاحة من الغاز للمستهلكين رغم ما تعانيه من عدم تنفيذ العمرات وأعمال الصيانة المجدولة خلال السنوات الماضية بسبب شح التمويل والظروف الأمنية.

وبينت المؤسسة أن توقف حقل الفارغ المرحلة الثانية فقط مع استمرار المرحلة الأولى دون توقف كان لأقل من نصف يوم تقريبًا وتم تعويض جزء من الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل مؤكدة أن هذه التوقفات متوقعة بسبب طبيعة العمليات والأسباب سالفة الذكر.

ولفتت المؤسسة إلى أن المعالجة الصحيحة تتمثل في أن يتم التنسيق بوقت كافي مع الجهات المختصة لتوفير الوقود البديل اللازم لتوليد الكهرباء بشكل احتياطي لاستعماله عند الحاجة.