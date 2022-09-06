دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (04) إصابات بكورونا 

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، تسجيل (04) إصابات بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (3.5 %)

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الإثنين، عدد (112) عينة، لافتا إلى أنه لم تسجل أي وفيات.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه من إجمالي العينات أظهرت النتائج أن من بينها عدد (108) عينة سالبة.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (35) حالة شفاء.

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.864 حالة، والحالات النشطة 66 حالة، والمتعافين 500.361 حالة، والوفيات 6.437 حالة.